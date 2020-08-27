Глава TikTok Кевин Майер объявил об уходе в отставку

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный исполнительный директор китайской социальной сети TikTok Кевин Майер объявил об уходе в отставку всего через три месяца после начала работы на этой должности. Об этом сообщает Reuters.

По словам руководителя TikTok, за последние несколько недель политическая ситуация резко изменилась, и он был вынужден серьезно переосмыслить корпоративные приоритеты. "На этом фоне я с тяжелым сердцем хотел сообщить вам всем, что решил покинуть компанию", - заявил Кевин Майер. В то же время он выразил уверенность в светлом будущем компании, которую он покидает.

TikTok представляет собой приложение, которое позволяет пользователям публиковать короткие видеоролики в одноименной социальной сети. Оно было разработано китайской компанией ByteDance и запущено в КНР в 2016 году под названием Douyin, сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории своей страны. 14 августа он подписал указ, обязующий ByteDance и ее дочерние компании в течение 90 дней с момента публикации документа (с возможностью продления на 30 дней) отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США. Кроме того, ByteDance должна избавиться от всех данных пользователей, полученных от TikTok и объединенной с ней соцсетью Musical.ly, а затем отчитаться об этом перед Комитетом по иностранным инвестициям США.-0-