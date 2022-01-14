Глава центра Гамалеи: благодаря "Спутнику V" легко перенес омикрон-штамм

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Привитые "Спутником V", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным омикрон-штаммом. Об заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, отметив, что сам был инфицирован омикроном, но не болел благодаря защите вакцины.

"Те, кто привит "Спутником V", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом омикрон и, может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на омикроне. Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к омикрону после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован", - сказал Гинцбург.

Он пояснил, что анализ крови после поездки показал очень высокие титры вируснейтрализующих омикрон-антител. "То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован "Спутником V", - подчеркнул Гинцбург.

Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". В России также созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В мае 2021 года Минздрав зарегистрировал четвертую отечественную вакцину ("Спутник Лайт"), в августе - пятую ("ЭпиВакКорона-Н"). В ноябре получила сертификацию первая российская вакцина от коронавируса для подростков - "Спутник М".-0-