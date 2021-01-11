Глава центра им. Гамалеи оценил устойчивость вакцины "Спутник V" к мутациям коронавируса

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создатели вакцины "Спутник V" знали о способности коронавируса мутировать и учли это в разработке препарата. Об этом заявил директор центра имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА "Новости".

"При создании вакцины, безусловно, учитывалось, что вирус будет мутировать. По всем критериям, новые штаммы пока не влияют на эффективность вакцины", - отметил Александр Гинцбург.

Ученый также подчеркнул, что возглавляемый им центр пока не получал образец "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2. В то же время, как считает Александр Гинцбург, уникальные мутации вируса можно найти и в России. Он допустил, что этого еще не произошло, потому что в стране секвенируют гораздо меньше образцов, чем в Великобритании.

В конце прошлого года в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что этот вариант коронавируса заразнее обычного. В то же время ученые указывают, что пока нет данных о его повышенной летальности. В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи РФ. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), прививки сделали уже более 1,5 млн человек.-0-

Минздрав РФ дал разрешение центру им. Гамалеи на исследование препарата "Спутник Лайт"