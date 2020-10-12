Глава ВБ сравнил кризис из-за COVID-19 с Великой депрессией и призвал открыть экономику

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, следует рассматривать как экономическую депрессию. Пока неизвестно, сколько она продлится. Об этом заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас, сообщает испанская газета El Pais.

"Мы должны рассматривать этот кризис как экономическую депрессию. Вопрос в том, как долго она продлится: в 1930-е годы она длилась 10 или более лет в некоторых странах, и я надеюсь, что на этот раз она будет короче, как из-за действий правительств, так и из-за действий частного сектора. Гораздо больше информации доступно людям во всем мире: миллионы из них взаимодействуют, пытаясь понять кризис и предпринять необходимые шаги для восстановления. И это мощный инструмент, которого не было во времена Великой депрессии", - считает Дэвид Мэлпас.

Глава ВБ отмечает, что из-за пандемии до 150 млн человек останутся за чертой бедности. "Мы находимся в разгаре рецессии, и это очень тревожно. Динамика бедности носит долгосрочный характер: необходимо срочно обратить вспять эту тенденцию, а для этого необходимо, чтобы экономика вернулась к росту", - говорит он.

Дэвид Мэлпас также считает, что экономика в развитых странах постепенно начинает набирать обороты. В то же время в развивающихся ситуация продолжает ухудшаться. Здесь произошел резкий спад, и сейчас эти экономики почти не растут.

Президент ВБ также заявил, что с осторожным оптимизмом смотрит на сроки массового производства вакцин от коронавируса. По его мнению, на это потребуется время. Поэтому сейчас самое важное - предпринять шаги, чтобы вновь открыть экономику. В этом плане Дэвид Мэлпас в качестве примера привел Китай, который вновь запустил работу важнейших отраслей, сохранив масочный режим и социальное дистанцирование.-0-