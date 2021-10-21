Глава ведущей фракции Европарламента предупредил о возможном выходе Польши из ЕС

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер предупредил о возможном выходе Польши из состава Европейского союза на фоне спора Брюсселя и Варшавы о приоритете европейского права над национальным. Такое мнение он выcказал в интервью германскому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland в преддверии саммита ЕС, который проходит с 21 по 22 октября, сообщает ТАСС.

Манфред Вебер отметил, что на предстоящем саммите Евросоюза необходимо найти компромиссное решение относительно правового спора между Польшей и ЕС. "Речь идет о принципиальном вопросе, заключающемся в том, принимает ли ЕС право и независимость правосудия. То, что эта тема до сих пор не обсуждалась, является провалом Европейского совета", - утверждал глава ЕНП.

При этом он добавил, что Евросовету не следует бояться реальных дебатов, которые необходимо вести в Европе. "Если вопрос верховенства закона и действия норм европейского права не будет решен, то существует риск вынужденного выхода Польши из ЕС через черный ход", - заключил Манфред Вебер.

Конституционный суд Польши 7 октября, рассмотрев запрос премьер-министра Матеуша Моравецкого, подтвердил несоответствие нормы о доминировании европейского права над положениями Конституции. Это решение вызвало новую волну критики со стороны Брюсселя и дискуссию о возможности лишения Варшавы средств из европейских фондов.-0-