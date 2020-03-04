Глава ВОЗ: борьба с коронавирусом должна стать важнейшим приоритетом для всех стран

4 марта, Женева /БЕЛТА-ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны уделять приоритетное внимание борьбе с новым коронавирусом. Выступая в среду в Женеве на дипломатическом брифинге, он подчеркнул, что принятие агрессивных мер может остановить распространение патогена.

Сдерживание передачи вируса, сказал глава ВОЗ, должно быть наивысшим приоритетом для всех стран, но в то же время страны должны быть готовы к тому, что будет происходить устойчивое распространение в общинах. "Приняв ранние агрессивные меры, государства могут остановить передачу и спасти жизни", - отметил он.

При этом генеральный директор ВОЗ выразил обеспокоенность тем, что в некоторых государствах уровень политической воли не соответствует уровню опасности, с которой столкнулись страны. Тедрос Аданом Гебрейесус призвал проводить просветительские кампании среди населения с целью улучшения отслеживания случаев заболевания и контактов больных людей со здоровыми. По его словам, борьба с коронавирусом - это задача всего общества и всех членов правительств, а не только министерств здравоохранения.

Глава ВОЗ констатировал, что в разных странах следует применять различные сценарии для борьбы с болезнью, поскольку не существует единого подхода. Он сообщил, что в настоящий момент коронавирус присутствует в 75 странах, а в 119 государствах его нет. В 47 странах зарегистрировано не более 10 заболевших. Всего в мире заболели 92 943 человека, 3160 умерли.-0-