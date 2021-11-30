Глава ВОЗ: меры стран по реагированию на омикрон-штамм должны быть соразмерны риску

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принимаемые странами меры в связи с появлением омикрон-штамма коронавируса должны быть пропорциональными риску и соответствовать Международным медико-санитарным правилам. Об этом заявил сегодня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Выступая в Женеве на брифинге для представителей стран - членов ВОЗ, он выразил обеспокоенность тем, что некоторые государства приняли "резкие и всеобъемлющие меры, которые не основаны на свидетельствах или же не являются эффективными сами по себе и которые только усиливают неравенство".

"Мы призываем все страны-члены принимать рациональные, пропорциональные риску меры в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, - подчеркнул гендиректор. - Глобальное реагирование должно быть спокойным, скоординированным и согласованным".-0-