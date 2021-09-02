Глава ВОЗ назвал пандемию COVID-19 определяющим кризисом современности

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса - определяющий кризис современности. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Пандемия COVID-19 - это определяющий кризис нашего времени. Он преподал миру много болезненных уроков", - сказал гендиректор в Берлине на церемонии открытия центра данных об эпидемиях и пандемиях.

Одним из наиболее явных уроков глава ВОЗ считает потребность в новых, мощных системах и инструментах для глобального наблюдения, сбора, анализа и распространения данных о вспышках заболеваний, которые имеют потенциал стать эпидемиями и пандемиями. Он напомнил, что урбанизация, исчезновение лесов, изменение климата и интенсивная практика сельскохозяйственного производства повышают риск переноса инфекции от животных к человеку. Как подчеркнул Тедрос Гебрейесус, вирусы распространяются стремительно, однако информация может распространяться еще быстрее, поэтому люди могут подготовиться.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в мире превышает 218 млн. Число летальных исходов - более 4,5 млн.-0-