Глава ВОЗ приветствовал решение Китая о визите в страну экспертов по коронавирусу

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал решение китайских властей о поездке в КНР международной миссии экспертов 14 января для выяснения происхождения нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на страницу ВОЗ в Twitter. "Мы приветствуем заявление, касающееся международной группы для исследования происхождения вируса, вызывающего заболевание COVID-19. Мы ожидаем тесной работы с нашими китайскими партнерами по вопросу об этой исключительно важной миссии в целях определения источника вируса и пути его внедрения в человеческую популяцию", - подчеркнул глава ВОЗ. Делегация экспертов ВОЗ 14 января прибудет в Китай для проведения расследования причин возникновения коронавируса нового типа. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Как отмечается в заявлении, в ходе визита зарубежные специалисты "проведут расследование совместно с китайскими учеными". На брифинге в Женеве 5 января Гебрейесус выразил разочарование в связи с тем, что власти Китая затянули вопрос выдачи разрешения на прибытие международной научной группы экспертов. Как объяснила затем официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, такая задержка объяснялась "спецификой официальных процедур в условиях пандемии". Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами ВОЗ и Китая документа об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ. Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, после чего распространилась на большинство стран. 11 марта 2020 года международная организация признала ее пандемией.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!