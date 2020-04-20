Глава ВОЗ призвал G20 устранить барьеры в торговле, мешающие борьбе с коронавирусом

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал страны "Большой двадцатки" (G20) расширить поставки необходимого для борьбы с коронавирусом в мире оборудования и материалов, ликвидировав препятствующие этому торговые барьеры. С таким заявлением он выступил на состоявшемся 19 апреля в режиме видеоконференции совещании Группы двадцати. Текст его выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ, сообщает ТАСС.

"Призываю страны G20 вместе работать над увеличением производства и справедливого распределения основных поставок и устранить торговые барьеры, которые ставят под угрозу жизнь работников здравоохранения и их пациентов", - сказал глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что ожидает сохранения со стороны Группы двадцати поддержки "глобального реагирования на COVID-19". ВОЗ планирует в ближайшее время опубликовать очередной план реагирования на пандемию "с оценкой ресурсов, необходимых для следующего этапа" борьбы с ней. Предыдущий такой план ВОЗ, рассчитанный на февраль-апрель, получил широкую поддержку со стороны доноров, пообещавших выделить более $900 млн.

Глава ВОЗ призвал G20 оказать помощь странам Африки принятием мер, включающих в себя "стимулы и облегчение долга, чтобы они могли сосредоточить внимание на борьбе с пандемией". "Мы глубоко обеспокоены тем, что вирус сейчас, как представляется, прокладывает себе дорогу в странах, у которых нет таких возможностей реагирования на него, как у многих государств G20, - констатировал он. - Срочно необходимо не только оказать странам поддержку в реагировании на COVID-19, но и обеспечить сохранение других основных услуг здравоохранения".-0-