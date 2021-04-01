Глава ВОЗ призвал мировое сообщество выделить 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения повторно указал международному сообществу на необходимость выделить 10 млн доз вакцины от коронавируса для 20 стран, которые еще не начали прививочную кампанию. Выступая в четверг на брифинге в Женеве, Тедрос Аданом Гебрейесус констатировал, что призыв, с которым он выступил на прошлой неделе, пока не увенчался практическим результатом, сообщает ТАСС.

"На прошлой неделе я обратился со срочной просьбой к странам, у которых есть вакцины против COVID-19, включенные в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного использования, немедленно поделиться 10 млн доз с COVAX", - сказал гендиректор.

Эти 10 млн доз нужны, чтобы 20 государств, не получившие до сих пор вакцину, смогли начать прививать медицинских работников и пожилых людей до 10 апреля, когда истекут первые 100 дней 2021 года, пояснил глава ВОЗ. "Призыв был услышан, однако мы все еще не получили обещаний в отношении упомянутых доз", - резюмировал Гебрейесус, добавив, что он по-прежнему надеется на отклик со стороны руководителей государств.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы государства с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для стран с небольшими доходами. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины от коронавируса.-0-