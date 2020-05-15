Глава ВОЗ призвал срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса, требует срочного внимания мирового сообщества. Об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"В последние недели поступили сообщения из Европы и Северной Америки о том, что небольшое число детей были помещены в палаты интенсивной терапии в связи многосистемным воспалением, напоминающим некоторыми чертами болезнь Кавасаки и токсичный шоковый синдром", - отметил он. "Согласно предварительным гипотезам, этот синдром может быть связан с COVID-19 (вызываемое коронавирусом инфекционное заболевание - прим. ТАСС)", - подчеркнул глава ВОЗ.

По его словам, "исключительно важно срочно и тщательно охарактеризовать этот клинический синдром, понять причины и описать лечение". Тедрос Аданом Гебрейесус добавил, что "совместно с глобальной клинической сетью" ВОЗ разработала единое определение и формуляр отчета для этого заболевания.

"Складывается впечатление, что это очень редкий синдром, - отметила со своей стороны эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. - Но нам требуется дополнительная информация, собирать которую необходимо на систематической основе. В первых отчетах мы получаем описание того, как болезнь проявляется. И тут информация различается. Иногда дети показывают положительные результаты на COVID-19, а иногда нет. Поэтому у нас нет четко доказанной увязки с COVID-19".

По ее словам, разработанный ВОЗ единый формуляр отчета "позволит специалистам на регулярной основе собирать информацию". "А это, в свою очередь, позволит определиться с программами лечения, - подчеркнула эксперт. - Это очень важно".

Как сообщало Agence France-Presse, первый случай смерти ребенка с симптомами, похожими на синдром Кавасаки, зафиксирован во Франции, где ранее было отмечено по меньшей мере 15 случаев подобного заболевания. Подчеркивается, что некоторые исследователи связывают развитие симптомов с заражением коронавирусом, однако точных данных на этот счет нет, и власти считают подобные выводы преждевременными.

Телеканал CBS 7 мая отмечал, что специалисты в штате Нью-Йорк зафиксировали в течение последних недель не менее 64 случаев поступления в больницы детей с симптомами, которые могут быть связаны с вызываемым новым коронавирусом заболеванием. В свою очередь британские специалисты обратили внимание в конце апреля на случаи поступления в больницы детей с необычными симптомами, потенциально связанными с COVID-19. Они характеризуются системным воспалением и тщательно изучаются экспертами.-0-