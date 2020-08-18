Глава ВОЗ призвал все государства присоединиться к программе вакцинации

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все государства присоединиться к международному механизму COVAX ("Ковакс"), целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакциной от коронавируса, когда она появится, сообщает ТАСС.

"Глобальный механизм COVAX исключительно важен для совместного обеспечения вакцинами и противодействия рискам. Вот почему сегодня я направил письмо всем странам с просьбой присоединиться к механизму COVAX", - заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гендиректор изложил предполагаемую стратегию совместных действий после создания эффективной вакцины от коронавируса. "На первом этапе дозы будут предоставляться пропорционально и одновременно всем участвующим в механизме COVAX странам, чтобы уменьшить всеобщий риск. На втором этапе будет учитываться эпидемиологическая ситуация в государствах", - сказал он.

По словам главы ВОЗ, мир нуждается в солидарности для совместного решения проблемы COVID-19. Он напомнил, что потребуется быстро произвести миллиарды доз и доставить их всем, кто нуждается в вакцине. Речь идет о сотнях миллионов флаконов вакцины, а также о средствах их транспортировки. В этой связи Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество ощутить себя оркестром, исполняющим музыку в гармонии, чтобы ею наслаждались все, а не действовать в одиночку.