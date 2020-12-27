Глава ВОЗ считает COVID-19 не последней пандемией

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что ситуация с распространением COVID-19 не будет последней пандемией, к этому надо быть готовым. Об этом глава ВОЗ заявил в видеообращении по случаю Международного дня противоэпидемической готовности, сообщает ТАСС.

"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он констатировал, что коронавирус не просто влияет на сферу здравоохранения, а имеет далеко идущие последствия для обществ и экономик, поэтому нужно извлечь уроки из нынешней пандемии. Директор ВОЗ считает важным инвестировать в предотвращение чрезвычайных ситуаций и развивать первичную медицинскую помощь.

Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание, что на протяжении лет было много сообщений, обзоров и рекомендаций, в которых говорилось, что мир не подготовлен к пандемии.

Международный день противоэпидемической готовности отмечается в этом году впервые в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. Таким образом внимание общественности в этот день должно быть привлечено к проблеме эпидемий, их предотвращению и повышению готовности.-0-