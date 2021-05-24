Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус спрогнозировал появление нового смертоносного вируса в мире. Такое заявление он сделал на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения, сообщает ТАСС.

"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", - сказал Тедрос Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ напомнил, что главный драйвер пандемии - отсутствие международной солидарности и желания обмениваться данными, предоставлять ресурсы и технологии. По его словам, "если идти по старой дороге, то придешь к тому же результату - к миру, который не готов, не безопасен и не является справедливым". "Сохранение безопасности мира требует лидерства, а также вовлеченности всех государств-членов", - подчеркнул Тедрос Гебрейесус.-0-