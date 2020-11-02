Глава ВОЗ ушел на карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что уходит на карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом, сообщает телеканал "МИР24".

"Установлено, что я контактировал с кем-то, чей тест на COVID-19 показал положительный результат. Чувствую себя хорошо, симптомов нет, но я буду на самоизоляции в ближайшие дни в соответствии с протоколами ВОЗ и намерен работать из дома", - написал Гебрейесус в своем Twitter.

Глава ВОЗ также отметил необходимость выполнять все рекомендации по противодействию распространению коронавируса.

По последним данным, во всем мире за время пандемии заразились более 46 млн человек, свыше 1,19 млн умерли.-0-