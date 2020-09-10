Глава ВОЗ: в мире разрабатывается около 180 вакцин от коронавируса

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны мира разрабатывают в настоящее время около 180 вакцин от коронавируса, 35 из них проходят испытания на людях. Такие данные привел на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Сейчас разрабатывается около 180 вакцин, около 35 из них проходят испытания на людях", - отметил гендиректор ВОЗ.

По его словам, никогда в истории не было столь быстрых исследований в отношении какой-либо болезни.-0-