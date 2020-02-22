Глава ВОЗ выразил обеспокоенность распространением коронавируса за пределами КНР

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространение нового коронавируса за пределами Китая говорит о том, что возможностей для сдерживания эпидемии становится все меньше. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на чрезвычайной министерской встрече африканских стран по борьбе с коронавирусом. Текст его выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ.

"Данные, поступающие из Китая, продолжают демонстрировать снижение числа случаев заболевания. Эту новость можно приветствовать, но ее следует интерпретировать с осторожностью. Пока рано делать прогнозы по поводу этой вспышки, - отметил гендиректор ВОЗ. - Хотя общее число заболевших вне пределов Китая остается относительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев, не имеющих прямой эпидемиологической связи". Речь идет о ситуациях, когда заболели люди, не посещавшие КНР и не имевшие контактов с больными.

В этой связи Тедрос Адханом Гебрейесус выразил особую озабоченность ситуацией в Иране, где заболели 28 человек. Пятеро из них умерли. Согласно сведениям, которые привел глава ВОЗ, всего за пределами КНР зарегистрированы 1200 случаев заболевания. Умерли восемь человек.

ВОЗ составила список из 13 государств Африки, которым требуется уделять приоритетное внимание вследствие их прямых связей с Китаем или интенсивного пассажиропотока. Организация отправила в эти страны более 30 тыс. комплектов защитных медицинских средств. В ближайшие недели будут поставлены еще почти 60 тыс. таких комплектов в 19 стран континента.-0-