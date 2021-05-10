Глава ВОЗ заявил, что заболеваемость и смертность от COVID-19 вышли в мире на плато

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость и смертность от заболевания COVID-19 вышла на плато на "неприемлемо высоком уровне": за минувшую неделю заразились более 5,4 млн человек и почти 90 тыс. умерли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.

"На глобальном уровне мы сейчас видим выход на плато по числу случаев заболевания COVID-19 и числу смертей, - отметил он. - Однако это неприемлемо высокое плато: на минувшей неделе поступили сообщения о более 5,4 млн случаев заболевания и почти 90 тыс. умерших".-0-