Глава ВОЗ заявил о важности совместных действий в борьбе с COVID-19 в обращении к Джозефу Байдену

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус поздравил кандидатов на посты президента и вице-президента США от Демократической партии Джозефа Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах. В своем Twitter-аккаунте он рассказал сегодня о готовности ВОЗ к совместной работе с ними, подчеркнув важность солидарных действий в условиях пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

"Поздравления избранному президенту Джо Байдену и избранной вице-президенту Камале Харрис! Мои коллеги в ВОЗ и я ожидаем работы с вами и вашими командами. Такие кризисы, как пандемия COVID-19, показывают важность глобальной солидарности в защите жизней и условий существования", - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Всеобщие выборы прошли в США 3 ноября. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. Согласно оценкам CNN и NBC, он уже заручился поддержкой 279 выборщиков, в то время как для победы необходимо 270. Многие другие СМИ, в том числе CNN и NBC, считают, что итоги голосования не столь однозначны, хотя и признают, что демократ лидирует. Дональд Трамп не признал итоги и заявил, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Республиканец также обратился в суд Аризоны, поскольку, на его взгляд, там в ходе выборов были многочисленные нарушения.

Дональд Трамп 29 мая заявил о намерении полностью прекратить отношения США с ВОЗ. Он неоднократно обвинял организацию в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии республиканца, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением COVID-19. Кроме того, в Вашингтоне решили, что руководство организации отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. США сообщили ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.-0-