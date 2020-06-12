Глава ВОЗ заявил об отсутствии единства перед лицом пандемии коронавируса

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировое сообщество должно проявить солидарность в борьбе с пандемией коронавируса, в настоящее время в мире нет должного единства на этот счет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.
Глава ВОЗ высказал обеспокоенность тем, что мир разобщен. Он отметил, что подобной пандемии планета не видела более ста лет, со времен вспышки гриппа в 1918 году. По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, данный вирус очень опасный и с ним очень трудно бороться в разобщенном мире.
"Мы должны это понять. Вот почему с самого начала пандемии коронавируса мы призываем к национальному единству и глобальной солидарности", - добавил генеральный директор ВОЗ.-0-