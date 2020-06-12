Глава ВОЗ заявил об отсутствии единства перед лицом пандемии коронавируса

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировое сообщество должно проявить солидарность в борьбе с пандемией коронавируса, в настоящее время в мире нет должного единства на этот счет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Глава ВОЗ высказал обеспокоенность тем, что мир разобщен. Он отметил, что подобной пандемии планета не видела более ста лет, со времен вспышки гриппа в 1918 году. По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, данный вирус очень опасный и с ним очень трудно бороться в разобщенном мире.

"Мы должны это понять. Вот почему с самого начала пандемии коронавируса мы призываем к национальному единству и глобальной солидарности", - добавил генеральный директор ВОЗ.-0-

Нужен глобальный консенсус в отношении всеобщего доступа к вакцине от коронавируса - ВОЗ Генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что ВОЗ работает над тем, чтобы доступ к вакцине от коронавируса получили все, кто в ней нуждается.

ВОЗ обеспокоена косвенными последствиями пандемии для систем здравоохранения В то время, когда пандемия заболевания COVID-19 усиливается в странах с низкими и средними доходами, ВОЗ особенно озабочена ее влиянием на людей, которые борются за доступ к службам охраны здоровья. Часто речь идет о женщинах, детях и подростках.

Небольшой рост заболеваемости COVID-19 после спада не свидетельствует о второй волне - ВОЗ Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что сейчас мир все еще не может справиться с первой волной.