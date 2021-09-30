Глава ВОЗ заявил об "ужасном неравенстве" в доступе к вакцинам от COVID-19 в мире

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны с низкими доходами на душу населения получили полпроцента мирового объема вакцины, а богатые государства - более 75%. Это свидетельствует об "ужасном неравенстве" в доступе к вакцинам, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, выступая на Всемирном форуме лидеров, организованном Колумбийским университетом, сообщает ТАСС.

"На настоящий момент в мире применено более 6 млрд доз вакцин, и почти треть мирового населения полностью привита от COVID-19. Но за этими цифрами скрывается ужасное неравенство", - отметил Тедрос Гебрейесус в своей речи.

Он пояснил, что более 75% вакцин ушли в страны с высокими доходами и государства с доходами выше среднего. В то же время страны с низкими доходами получили менее половины процента мирового объема вакцины. В Африке полностью привиты лишь 4% населения.

Тедрос Гебрейесус напомнил, что ВОЗ поставила целью добиться охвата вакцинацией 40% населения во всех странах к концу нынешнего года и 70% к середине будущего года. Он подчеркнул, что эту задачу можно решить только в том случае, если свою часть работы выполнят страны и компании, которые контролируют глобальные поставки вакцин. По его словам, необходимо глобальное осознание, что ни одна страна не сможет при помощи вакцинации выйти из пандемии без остального мира. Чем дольше сохранится "вакцинное неравенство" на планете, тем больше будут продолжаться социальные и экономические неурядицы, а у коронавируса будет больше времени для циркуляции и превращения в более опасные варианты, заключил глава ВОЗ.-0-