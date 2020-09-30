Глава Всемирного банка просит одобрить план финансирования вакцины от COVID-19 на $12 млрд

30 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас добивается одобрения со стороны совета директоров плана по финансированию распространения вакцины против коронавируса среди жителей бедных и развивающихся стран. Во вторник Мэлпас заявил в интервью агентству Reuters, что на эти цели необходимо выделить $12 млрд, информирует ТАСС.

По словам главы ВБ, эти средства позволят обеспечить достаточное количество доз препарата, как только вакцина станет доступной. Мэлпас отметил, что предназначенные на распространение вакцины средства являются частью пакета в размере $160 млрд, которые организация намерена выделить на борьбу с последствиями пандемии к 30 июня 2021 года.

В настоящий момент в мире идет разработка более 100 потенциальных вакцин от коронавируса. Свыше 40 из них находятся на этапе клинических испытаний на добровольцах.-0-