Глава ВТООН: мировой туризм восстановится не раньше 2023 года

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировой туризм может вернуться к показателям, предшествующим пандемии коронавируса, не раньше 2023 года. Такое мнение в интервью корреспонденту ТАСС выразил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) Зураб Пололикашвили.

"Почти половина экспертов (45%) считают, что международный туризм вернется к уровню 2019 года в 2024 году или позже, в то время как 43% указывают на восстановление в 2023 году, - заявил Зураб Пололикашвили. - Равномерное распределение вакцин и эффективное сотрудничество по протоколам о поездках и здравоохранении будут иметь ключевое значение для координации согласованных действий, в которых нуждается сфера туризма".

По словам Зураба Пололикашвили, число туристов, путешествующих в другие страны, по итогам 2021 года, как ожидается, будет на 70-75% ниже показателя, предшествующего пандемии нового коронавируса. Это отражается на экономических показателях.

"Вклад туризма в мировую экономику в 2019 году достиг $3,5 трлн, или 4% мирового ВВП, измеряемого как прямой валовой внутренний продукт от туризма, - отметил Зураб Пололикашвили. - Пандемия COVID-19 сократила прямой ВВП от туризма более чем наполовину в 2020 году - на $2 трлн, до 1,8% мирового ВВП".

Генсек ВТООН уточнил, что международный туризм потерял 1 млрд путешественников во всем мире, снизившись до уровня 30-летней давности.-0-