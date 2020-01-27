Главные санитарные врачи стран ЕАЭС обсудят пневмонию нового типа

27 января, Бишкек /БЕЛТА - ТАСС/. Ситуацию с распространением в мире пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в режиме онлайн обсудят сегодня главные государственные санитарные врачи стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Кыргызстана.

Число скончавшихся от пневмонии нового типа в Китае выросло до 80 человек Власти КНР расширяют меры борьбы с распространением новой опасной пневмонии, которую вызывает коронавирус. С 26 января запрещена торговля дикими животными, на все животноводческие фермы наложен карантин.

По словам представителя ведомства, мероприятие было инициировано Роспотребнадзором. "В нем также примут участие другие компетентные в этом вопросе ответственные лица из стран ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.

По официальным данным, на сегодняшний день в Кыргызстане, который граничит с Китаем, не выявлено ни одного инфицированного коронавирусом. Республика установила санитарно-эпидемиологические посты в международных аэропортах, а также на расположенных на границе с Китаем КПП. На прошлой неделе власти Кыргызстана из-за коронавируса ввели временный запрет на ввоз китайского мяса и мясной продукции.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,8 тыс. человек, 81 житель страны умер. Заражение пневмонией нового типа зафиксировано почти во всех регионах Китая, в том числе в Пекине и Шанхае. Заболевшие ей выявлены также в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной.-0-