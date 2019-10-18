Главный храм Барселоны закрыт из-за акций сторонников независимости

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне временно закрыли для посещения в связи с проходящими в городе акциями сторонников независимости Каталонии, сообщается в официальном Twitter-аккаунте храма.

"Из-за того, что группа протестующих в настоящее время находится перед базиликой и блокирует вход, мы не можем гарантировать, что посетители будут иметь доступ к территории. Мы надеемся, что ситуация нормализуется как можно быстрее. Храм Святого Семейства будет открыт тогда, когда мы сможем гарантировать безопасность посетителей", - говорится в Twitter. Также уточняется, что туристы, которые планировали посетить храм сегодня, смогут вернуть или обменять приобретенные ранее билеты.

Несмотря на беспорядки в каталонской столице, исполняющий обязанности главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заверил, что можно посещать Барселону в нормальном режиме, сообщает ТАСС. Он возложил ответственность за инциденты в регионе на "хорошо организованные" небольшие группы лиц.

Как сообщалось ранее, массовые акции протеста, сопровождаемые беспорядками и столкновениями с полицией, начались в Каталонии 14 октября после решения Верховного суда. Он приговорил каталонских политиков, выступавших за независимость региона, к срокам от 9 до 13 лет тюремного заключения. Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года. 90% пришедших на участки каталонцев проголосовали за независимость от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным.-0-