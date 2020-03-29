Главный инфекционный врач США прогнозирует до 200 тыс. летальных исходов в стране от COVID-19

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что от коронавируса в стране могут умереть от 100 тыс. до 200 тыс. человек. Об этом он рассказал в эфире телекомпании CNN.

Фаучи также добавил, что показатели заболеваемости и смертности – это постоянно меняющиеся величины, поэтому точные прогнозы строить пока рано. Однако он убежден, что заражены будут миллионы, поскольку инфекция распространяется довольно быстро.

По данным университета Джонса Хопкинса, который осуществляет подсчеты в режиме реального времени, исходя из данных официальных источников, в США на 29 марта зафиксировано 135 499 случаев заражения COVID-19 и 2 409 смертей.-0-