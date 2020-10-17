Главный оппонент партии премьера Новой Зеландии на выборах признала ее победу

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на выборах в национальный парламент и референдуме по вопросам легализации марихуаны и эвтаназии завершилось сегодня в Новой Зеландии. Лидер правоцентристской Национальной партии Новой Зеландии Джудит Коллинз признала победу Лейбористской партии действующего премьера Джасинды Ардерн. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Коллинз рассказала, что уже позвонила Ардерн, чтобы поздравить ее, назвав итоги голосования выдающимися для Лейбористской партии. После обработки 10% бюллетеней она получила 50,2% голосов. На втором месте с 26% находится Национальная партия Новой Зеландии, остававшаяся последние три года в оппозиции. Также в числе лидеров голосования - Партия зеленых и Партия АСТ, получившие 8,2% и 7,7% голосов соответственно.

Агентство Reuters в свою очередь цитирует Арден, которая уже объявила о победе лейбористов: "Новая Зеландия выразила самую большую поддержку Лейбористской партии за практически 50 лет". Она пообещала, что партия будет править "в интересах каждого новозеландца".

Ожидается, что предварительные итоги голосования после обработки 95% бюллетеней избирком назовет в 23.30 по местному времени, а официальные итоги выборов и референдума будут подведены 6 ноября.

Парламент Новой Зеландии избирается на три года всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: по одномандатным округам и по партийным спискам. Правом голоса обладают 3,77 млн человек, для участия в голосовании зарегистрировались 92,4% избирателей, или 3,4 млн человек. В этом году на 120 мест в национальном парламенте претендовали 566 кандидатов от 17 партий и 35 самовыдвиженцев. Чтобы получить места в парламенте, партии должны преодолеть 5%-ный барьер, а кандидаты - получить большинство голосов в своем избирательном округе.-0-