Главный психиатр Минздрава РФ рассказал о влиянии COVID-19 на мозг

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус воздействует на мозг человека, что в период постковидного синдрома приводит к раздражительности и частичной амнезии. Об этом в интервью РБК рассказал главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.

Как объяснил специалист, вначале человек не осознает, что коронавирус принес с собой какие-либо последствия. "После ковида в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто человек неправильно оценивает свои функции", - рассказал врач.

Во время интервью РБК главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе. Скриншот из видео РБК

Зураб Кекелидзе привел в пример спортсменов, у которых появляется одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, чего до болезни не наблюдалось. Кроме того, у переболевших наблюдается частичная амнезия, когда они забывают те или иные слова, а также чрезмерная раздражительность.

"Есть и другие нарушения, по которым мы, в общем-то, поняли, что, видимо, ковид каким-то образом воздействует на мозг, проникает в него. Куда проникает, в какую часть мозга, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но что с центральной нервной системой заболевание ковидом связано, это без всякого сомнения", - отметил психиатр.

По его словам, специалисты провели исследование и выяснили, что во время заболевания коронавирусом нарушается гематоэнцефалический барьер, который защищает нервную ткань от циркулирующих в крови микроорганизмов, токсинов, клеточных и гуморальных факторов иммунной системы, которые воспринимают ткань мозга как чужеродную.-0-