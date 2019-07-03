Главой Европарламента избран итальянец Сассоли

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Европарламента избран итальянский депутат Давид-Мария Сассоли. Итоги голосования в ЕП сообщает ТАСС.
За итальянского депутата проголосовали 345 депутатов. Второе место у чеха Яна Заградила (160 голосов), третье досталось немке Ска Келлер - 119 голосов. Испанка Сира Рего замкнула список претендентов с 43 головами. Общее число зарегистрированных бюллетеней составило 667.
Давид-Мария Сассоли поблагодарил членов Европарламента за поддержку, а также отметил работу предыдущего главы Антонио Таяни на посту председателя ЕП.
Нового главу Европарламента избрали во втором туре. В ходе первого тура Сассоли получил 325 голосов, ему не удалось набрать 50% + 1 голос, необходимые для победы.
По регламенту, избранный председатель будет занимать этот пост 2,5 года.
Давид-Мария Сассоли начинал свою карьеру как журналист, с 2009 года являлся евродепутатом. Ему 63 года.-0-
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