Главой Европарламента избран итальянец Сассоли

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Европарламента избран итальянский депутат Давид-Мария Сассоли. Итоги голосования в ЕП сообщает ТАСС.

За итальянского депутата проголосовали 345 депутатов. Второе место у чеха Яна Заградила (160 голосов), третье досталось немке Ска Келлер - 119 голосов. Испанка Сира Рего замкнула список претендентов с 43 головами. Общее число зарегистрированных бюллетеней составило 667.

Давид-Мария Сассоли поблагодарил членов Европарламента за поддержку, а также отметил работу предыдущего главы Антонио Таяни на посту председателя ЕП.

Нового главу Европарламента избрали во втором туре. В ходе первого тура Сассоли получил 325 голосов, ему не удалось набрать 50% + 1 голос, необходимые для победы.

По регламенту, избранный председатель будет занимать этот пост 2,5 года.

Давид-Мария Сассоли начинал свою карьеру как журналист, с 2009 года являлся евродепутатом. Ему 63 года.-0-