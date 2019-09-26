Главой МВФ стала Кристалина Георгиева

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный совет Международного валютного фонда выбрал Кристалину Георгиеву из Болгарии директором-распорядителем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МВФ.

Кристалина Георгиева избрана на должность директора-распорядителя МВФ и председателя исполнительного совета сроком на пять лет с 1 октября 2019 года. Она сменила на этом посту Кристин Лагард и стала первым представителем страны с формирующимся рынком, возглавившим МВФ со времени его основания в 1944 году.

Избрание Кристалины Георгиевой исполнительным советом, состоящим из 24 членов и представляющим 189 государств - членов МВФ, завершает процесс отбора, начатый 26 июля 2019 года.

Кристалина Георгиева является гражданкой Болгарии. С января 2017 года она была главным исполнительным директором Всемирного банка, с 1 февраля 2019 по 8 апреля 2019 года - временно исполняющей обязанности президента Группы Всемирного банка. Имеет докторскую степень по экономике и степень магистра по политэкономии и социологии Университета национальной и мировой экономики в Болгарии, где она также преподавала с 1977 по 1991 год.-0-