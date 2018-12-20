Главу автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi отпустят под залог

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона добиваются его освобождения под залог, сообщил телеканал NHK.

Токийский окружной суд отклонил просьбу прокуратуры продлить срок заключения Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли после 21 декабря.

Как сообщалось ранее, Карлос Гон был задержан 19 ноября, поскольку внутреннее расследование компании Nissan Motor позволило уличить его в финансовых злоупотреблениях. По некоторым данным, он скрыл от японских налоговых служб доход в размере $44 млн. В числе правонарушений - использование активов компании в личных целях.

Карлос Гон - всемирно известный бизнесмен и кризисный менеджер, прославившийся тем, что сумел вернуть прибыльность известнейшим мировым автомобильным компаниям. В 2000 году он занял пост президента японской фирмы Nissan, а в 2005 году - президента Renault. Карлос Гон также возглавляет совет директоров Mitsubishi Motors с 2016 года. Ему удалось вывести компанию Nissan из кризиса благодаря программе жесткого сокращения расходов, за что он и получил прозвище Убийца Расходов. Карлос Гон также настаивал на слиянии Nissan и Renault, которые в настоящее время входят в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.-0-