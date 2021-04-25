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25 апреля 2021, 17:50

Главу Минздрава Ирака и губернатора Багдада отправили в отставку после пожара в больнице

Фото indexjournal.com
Фото indexjournal.com

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми отстранил от должности министра здравоохранения страны и губернатора Багдада после пожара в госпитале для коронавирусных больных. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. По последним данным ТАСС, жертвами трагедии стали 88 человек.

В отношении уволенных чиновников начато расследование. Задержаны главный врач больницы, начальник службы безопасности и лица, ответственные за техническое обеспечение госпиталя. Известно, что здание не было оборудовано противопожарными системами, внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами. Кроме того, информация о происшествии поступила в пожарную службу с большим опозданием.

По словам Мустафы аль-Казыми, "халатность и бесхозяйственность стали главными причинами страшного пожара в больнице Ибн аль-Хатыб" на юго-востоке Багдада вечером 24 апреля. В стране объявлен трехдневный траур.

По предварительным данным, в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где была расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких, прогремел взрыв. Огонь мгновенно охватил двухэтажных комплекс, который выгорел практически полностью. По словам очевидцев, когда начался пожар, люди в панике метались по коридорам в поисках выходов, началась давка. Согласно данным Минздрава, из огня спасти удалось более 200 пациентов.

В связи с произошедшим на 26 апреля намечено экстренное заседание иракского парламента.-0-

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