Главврач инфекционки в Николаеве: кислорода для больных не хватает, а местная власть затаилась

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ковидные больницы украинского города Николаева сообщают о катастрофической нехватке медицинского кислорода. Об этом пишет УНН со ссылкой на главного врача областной инфекционной больницы Светлану Федорову.

"Мест в городе не хватает. Местная власть затаилась. У нас в городской больнице закончился весь кислород, и среди ночи приняли "мудрое" решение забрать у других ковидных госпиталей остатки - у кого в баллонах есть, у кого еще что-то", - рассказала врач накануне. По ее словам, это привело к нескольким десяткам смертей.

"В больнице 103 пациента, сам госпиталь рассчитан на 120 человек. У нас не тянет система, горят кабели, их нужно менять, а денег на это нет. Где мне взять эти 48 тыс. гривен ($1,8 тыс.) на замену кабеля? Но зато власти ремонтируют театры", - добавляет врач. Несмотря на то, что реанимационное отделение рассчитано на 20 коек, там находятся 22 пациента, и все на ИВЛ.

Светлана Федорова отмечает: "верха" отказываются финансировать больницу, "прикрываясь нехваткой средств в бюджете".

Тем временем, пользователи соцсетей публикуют снимки из больниц Николаева, заявляя о катастрофической нехватке там кислорода. "Это кадры одной из больниц в Николаеве, которые мне прислал медработник, указав, что, если завтра до 9.00 срочно не найдут 200 кг кислорода, люди в реанимации могут не выжить. Кислородное голодание добралось и до Николаевской области. Уже четвертый день в ручном режиме местная власть перекидывает остатки кислорода из больницы в больницу", - написал под опубликованными фотографиями в Facebook журналист Олег Деренюга.

Схожая ситуация с кислородом в Одессе. Во вторник, 26 октября, вечером там закончился кислород для больных коронавирусом в областном центре социально значимых болезней. 43 больных пришлось экстренно эвакуировать. Среди эвакуированных были 13 "тяжелых" пациентов. Областная власть 27 октября сообщала, что в Одесской области производят меньше кислорода, чем его потребляют сейчас коронавирусные больные региона. Но под вечер 27 октября в Минздраве отчитались: "Одесская область и город Одесса обеспечены медицинским кислородом, а следовательно, потребности госпитализированных больных COVID-19 в кислородной терапии обеспечиваются полностью". И пообещали дополнительные поставки: "До конца недели запланированы поставки еще не менее 57 т кислорода".-0-