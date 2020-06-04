Главы 35 государств и правительств примут участие в онлайн-саммите по вакцинам

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы 35 государств и правительств сегодня примут участие в третьем Глобальном саммите по вакцинам, который проведет Великобритания в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС.

Основная цель мероприятия - сбор средств на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год, однако к саммиту приковано особенно пристальное внимание в свете пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом COVID-19.

Как сообщило посольство Великобритании в России в преддверии форума, в котором ожидается участие представителей 50 стран и организаций, главной его задачей станет мобилизация ресурсов, необходимых GAVI, чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против COVID-19.

На саммите должны выступить генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, президенты Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе и Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, спонсор GAVI Билл Гейтс. Запланировано участие министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне саммита призвал к международному сотрудничеству в противодействии пандемии коронавируса, которым заразились более 6 млн человек, из которых 370 тыс. умерли. "Для человечества настало время объединиться в борьбе против болезни", - сказал Джонсон на ежедневном брифинге в среду.

Глава GAVI Сет Беркли в свою очередь предупредил о том, что успехи последних лет в иммунизации жителей самых бедных стран могут быть перечеркнуты из-за пандемии коронавируса. "За последние два десятилетия мы стали свидетелями невероятного прогресса, который расширил охват вакцинацией в самых бедных странах мира: больше детей в большем количестве стран защищены теперь от большего количества болезней, чем когда-либо в истории", - приводит его слова пресс-служба канцелярии премьера.

По словам Беркли, "есть риск, что эти исторические достижения в области глобального здравоохранения сойдут на нет", поскольку пандемия коронавируса представляет беспрецедентную опасность для программ вакцинации во всем мире.

Предыдущий саммит, в ходе которого были собраны средства для работы альянса в 2016-2020 годах, прошел в январе 2015 года в Берлине. Как отмечается на сайте GAVI, главная задача предстоящего мероприятия - собрать "по меньшей мере дополнительные $7,4 млрд, чтобы защитить следующее поколение с помощью вакцин и уменьшить неравенство" между странами в плане обеспеченности лекарственными препаратами. Ирландия, Испания, Италия, Норвегия, Финляндия и Япония, а также Фонд Билла и Мелинды Гейтс еще в мае сообщили о выделении GAVI в общей сложности $1,36 млрд. Собранные деньги пойдут на то, чтобы обеспечить 300 млн детей в 68 странах мира вакцинами от кори, тифа, полиомиелита и других заболеваний.

GAVI также намерена призвать участников форума к созданию международного финансового механизма, который должен гарантировать, что беднейшие страны мира получат необходимое количество доз вакцины от коронавируса нового типа, когда она будет создана. Организаторы также призывают участников саммита рассмотреть возможности для международного сотрудничества в производстве и распределении вакцин, в том числе от коронавируса.-0-