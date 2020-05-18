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18 мая 2020, 20:47

Главы МИД 10 стран Евросоюза подписали декларацию за свободу путешествий в ЕС

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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы МИД Болгарии, Кипра, Испании, Хорватии, Германии, Греции, Италии, Мальты, Португалии и Словении приняли декларацию о скоординированном подходе к восстановлению свободы передвижений и путешествий в ЕС после обсуждений в формате видеоконференции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Греции.

Представители дипкорпуса каждой из стран заметили, что фундаментальной частью европейского проекта является свобода передвижения и путешествий по Европе. "Наша цель - восстановить свободное передвижение всех граждан, будь то в профессиональных, образовательных или частных целях, на основе принципов пропорциональности и недискриминации. Однако на фоне нынешней пандемии коронавируса в Европе нужно обеспечить еще больше: свободу путешествовать безопасно внутри ЕС", - говорится в декларации.

Министры позитивно оценили руководящие принципы, изданные Европейской комиссией 13 мая в ее сообщениях о туризме и транспорте в текущем году и в последующий период, поэтапный и скоординированный подход к восстановлению свободы передвижения и отмене внутреннего пограничного контроля, постепенному восстановлению транспортных услуг и коммуникаций, а также к постепенному возобновлению туристических услуг и применению санитарных протоколов в отелях.

Главы МИД 10 стран в формате видеоконференции также пришли к некоторым договоренностям. "Мы считаем, что подход в виде поэтапных шагов, скоординированных и согласованных между государствами - членами ЕС, является наилучшим способом постепенной нормализации трансграничных поездок. Ключевым будет изучение способов разрешить поездки, избегая при этом того, что риск увеличения инфекций выйдет из-под контроля", - отмечается в декларации.

"Крайне важно обеспечить, чтобы наши граждане могли не просто свободно путешествовать по Европе, но и безопасно вернуться домой. Таким образом, нам необходимо тесно координировать действия в отношении условий отмены ограничительных мер и карантина и восстановления транспортных услуг. В этом контексте также будет важно выработать общее понимание стандартов и процедур, связанных со здоровьем", - подчеркнули министры. Они считают, что свободы трансграничных перемещений возможно достигнуть постепенно, если начнет налаживаться эпидемиологическая ситуация в странах. При этом главы МИД акцентировали внимание на работе пограничных переходов и условиях труда их сотрудников.

"Мы призываем туристические компании и связанные с ними частные субъекты использовать ближайшие недели для принятия надлежащих мер предосторожности с целью защиты путешественников после восстановления свободы передвижения и путешествий. Считаем, что это важный элемент для восстановления общественного доверия к безопасности путешествий. Также призываем наших граждан продолжать внимательно следить за информацией в области здравоохранения, предоставляемой в их распоряжение соответствующими национальными и европейскими властями", - говорится в декларации.

"Несмотря на то, что в настоящее время ситуация с пандемией коронавируса продолжает различаться в разных странах, нашей общей целью является как можно более тесная координация нашего подхода среди европейских партнеров с целью восстановления свободы передвижения и безопасного передвижения в ближайшем будущем", - заключили главы МИД.

В Брюсселе 13 мая обнародовали заявление Еврокомиссии, которое содержит предписания для стран - членов Евросоюза, которые должны приступить к постепенному снятию ограничений по перемещению граждан и резидентов сообщества в преддверии летних каникул. Так, Еврокомиссия выступает за первоначальное открытие границ между странами ЕС со схожей эпидемиологической ситуацией, где распространение COVID-19 находится под контролем. Об открытии внешних границ пока речи не идет. По рекомендации Еврокомиссии границы стран - членов Евросоюза (как внутренние, так и внешние) должны оставаться закрытыми до 15 июня.-0-

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