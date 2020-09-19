Главы МИД Австралии, Индии, США и Японии встретятся в Токио в октябре

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры иностранных дел Австралии, Индии, США и Японии планируют в начале октября провести переговоры в Токио, чтобы обсудить четырехстороннее сотрудничество, сообщает телеканал NHK.
Дата консультаций пока уточняется. Известно, что основной их темой должна стать ситуация с коронавирусом, а также взаимодействие с целью реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Первая встреча глав МИД Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке.-0-