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10 октября 2020, 22:26

Главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность прекращению огня в Нагорном Карабахе

Фото АзерТАдж
Фото АзерТАдж

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. Со стороны Баку и Еревана была подтверждена приверженность режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе, говорится в распространенном сообщении МИД РФ, передает ТАСС.

"В ходе бесед стороны подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, достигнутым по итогам консультаций министров иностранных дел трех стран 9 октября в Москве, подчеркнули необходимость режима прекращения огня строгого соблюдения на земле", - цитирует ТАСС сообщение российского МИДа.

Фото АРМЕНПРЕСС
Фото АРМЕНПРЕСС

Армения и Азербайджан по итогам консультаций в Москве, продолжавшихся более 10 часов, согласились прекратить огонь с 12:00 по местному времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Баку и Ереван также договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны подтвердили неизменность формата переговорного процесса.-0-

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