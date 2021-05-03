Главы МИД G7 проведут саммит в Лондоне

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борьба с коронавирусом, образование девочек, защита климата и разработка новых методов по противодействию голоду станут основными темами на встрече министров иностранных дел Группы семи (G), которая пройдет в Лондоне с 3 по 5 мая, сообщает ТАСС.

Как говорится в коммюнике правительства Великобритании, которая в этом году председательствует в неформальном объединении семи экономически развитых государств мира, помимо глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии на встречу также приглашен верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой. "Встреча G7 на этой неделе продемонстрирует, как "Глобальная Британия" (концепция британского правительства, призванная продемонстрировать новую роль Великобритании после выхода из ЕС) объединяет крупнейшие мировые экономики для противостояния совместным вызовам, - заявил по этому случаю глава британского МИД Доминик Рааб. - Мы будем действовать для того, чтобы гарантировать справедливый доступ к вакцинам по всему миру, определим глобальные цели в области образования девочек, согласуем амбициозные действия по защите климата и разработаем новые методы по противодействию голоду".

Глава британского МИД также сообщил, что Соединенное Королевство надеется убедить партнеров по G7 в необходимости запуска механизмов быстрого реагирования, которые были бы направлены на опровержение дезинформации, якобы распространяемой со стороны России.

Во время саммита также будут организованы двусторонние встречи.-0-