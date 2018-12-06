Главы МИД ОДКБ приняли специальное заявление по ситуации вокруг ДРСМД - Лавров

6 декабря, Милан /БЕЛТА - ТАСС/. Министры иностранных дел ОДКБ приняли специальное заявление по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел стран - участниц ОБСЕ.

"Новые риски создаются в связи с намерением США похоронить еще один международный договор - о ракетах средней и меньшей дальности, - заявил Сергей Лавров. - Страны - члены ОДКБ приняли сегодня в этой связи специальное заявление, которое распространяется в качестве документа ОБСЕ".

По словам главы МИД, Россия выступает за то, чтобы "обсуждать озабоченности не через мегафон, а профессионально". "Мы поддержали инициативу Германии о структурированном диалоге по вызовам безопасности, - отметил министр. - Если мы удержим этот процесс в деполитизированных рамках, то сможем внести вклад в деэскалацию, подготовить почву для работы по контролю над вооружениями, усилить инструменты предотвращения опасных инцидентов".

"Ясно, однако, что для этого нужны регулярные контакты между военными, а вот их Запад заморозил и пока отказывается возобновлять", - обратил внимание Сергей Лавров.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД, так как Россия, по мнению Вашингтона, нарушает договор. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине. Поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию.

4 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил по итогам встречи глав МИД НАТО, что США остановят выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению.-0-