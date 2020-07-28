Главы МИД Польши, Литвы и Украины договорились о новом формате сотрудничества

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры иностранных дел Польши, Литвы и Украины договорились создать новый формат сотрудничества под названием "Люблинский треугольник". Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Литвы и Украины Линасом Линкявичюсом и Дмитрием Кулебой, сообщает польский портал wnp.pl.

После встречи Яцек Чапутович напомнил собравшимся, что 1 июля 1569 года было подписано соглашение между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским под названием Люблинская уния. "Сегодня мы приняли решение основать новый формат трехстороннего сотрудничества - "Люблинский треугольник". Эта платформа создаст возможности для сотрудничества между нашими тремя странами", - заявил глава польской дипломатии.

"Благодаря внедрению определенных механизмов сотрудничества мы сможем реализовывать наши цели по устойчивому развитию Восточного партнерства, эффективной борьбе с пандемией COVID-19, поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины, а также связей этой страны с Инициативой трех морей. Также мы планируем развивать трехстороннее сотрудничество в сфере экономики", - отметил Яцек Чапутович.

"Сегодня мы создаем "Люблинский треугольник". Это формат, который будет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, но также укрепления Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов", - сказал на пресс-конференции глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он напомнил, что три страны уже взаимодействуют в Литовско-польско-украинской бригаде, добавив, что новый формат предусматривает расширение сотрудничества. По словам министра, будущая совместная работа не ограничится лишь вопросами безопасности - речь пойдет также об экономике, торговле, инвестициях, туризме, инфраструктуре и обо всем том, что способно сделать Центральную Европу и Европу в целом еще сильнее.

Как сообщает РБК-Украина, стороны организуют консультации на уровне руководств МИД своих стран и введут в министерствах иностранных дел должности представителей по вопросам сотрудничества в "Люблинском треугольнике".-0-