Главы МИД РФ и Турции призвали прекратить бои в Карабахе

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу выразили серьезную озабоченность ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и высказались за немедленное прекращение боевых действий. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам их телефонного разговора в четверг, сообщает ТАСС.

"Обстоятельно обсуждена эскалация напряженности вокруг Нагорного Карабаха. Министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий", - отмечается в документе.

Стороны подчеркнули "недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов". "Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану", - указывается в сообщении.

Главы МИД подтвердили готовность "к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорнокарабахского конфликта в мирное переговорное русло".

Вместе с тем Лавров привлек внимание Чавушоглу к усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху, включая совместное заявление президентов России, США и Франции от 1 октября.

В дипведомстве отметили, что стороны также затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня и условились о поддержании дальнейших контактов.-0-