Главы правительств ЕАЭС 31 января рассмотрят предложение о снижении порога беспошлинного ввоза товаров

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы правительств государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 31 января на заседании Евразийского межправительственного совета рассмотрят предложение, по которому порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов планируется снизить до 100 евро с 1 июля 2020 года, до 50 евро с 1 января 2021 года и до 20 с 1 января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как отмечает руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин в интервью "Российской газете", количество облагаемых пошлинами посылок в 2019 году выросло в пять раз.

Отмечается, что свыше 95% всех перемещаемых международных почтовых отправлений в рамках интернет-торговли находятся в сегменте от 20 евро и ниже.

Ранее сообщалось, что решение о постепенном снижении порога беспошлинного ввоза было принято на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года. Оно предполагало снижение в два этапа: до 500 евро в месяц с 1 января 2019 года и до 200 евро за посылку с 1 января 2020 года.-0-