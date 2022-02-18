Global Times: США пытаются использовать Украину для конфронтации между РФ и Евросоюзом

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты пытаются использовать украинский кризис для создания конфронтации между РФ и Евросоюзом, а также с целью усиления НАТО. Такую точку зрения высказал политический обозреватель китайской газеты Global Times, сообщает ТАСС.

"Поскольку европейские члены НАТО в последнее время все более отдаляются от США, Вашингтон стремится воспользоваться сложной ситуацией в Украине, чтобы отделить Россию от Европы, усилить сплоченность НАТО и укрепить американский контроль над альянсом", - говорится в статье издания, написанной неназванным экспертом Китайской академии общественных наук.

По мнению автора, Украина не единственный инструмент американских властей для оказания воздействия на ЕС. "США могут легко контролировать и использовать в своих целях такие небольшие страны, как Литва. Они более обеспокоены недостаточной податливостью таких крупных стран, как Германия и Франция, которые способны отклонить европейско-американские отношения от нынешнего курса", - поясняет эксперт.

В статье подчеркивается, что Вашингтон пытается не допустить формирования экономического партнерства между Россией и ФРГ, в частности, прилагает все возможные усилия для того, чтобы сорвать реализацию энергетического проекта "Северный поток - 2". "Меры, которые Соединенные Штаты принимают в Азиатско-Тихоокеанском регионе в отношении Китая, аналогичны тем мерам, которые они принимают против РФ в Европе", - отмечается в материале.

Автор газеты полагает, что в последнее время Вашингтон изменил свою внешнеполитическую стратегию и сейчас, когда не может доминировать в мире, пытается "расширить круг друзей, в который не будут допущены только КНР и Россия, поскольку, по мнению американской стороны, только эти два государства способны защитить свой суверенитет", подчеркивается в статье.

В ней утверждается, что Пекин и Москва - краеугольные камни многостороннего международного порядка. "Китай и Россия - два мировых бастиона, через которые США не могут прорваться, что служит основной гарантией для многополярного мира", - отмечает политолог.-0-