Глобальные потери льда на Земле оценили в 28 трлн т

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа ученых под руководством экспертов из Лидского университета (Великобритания) проанализировала спутниковые данные и оценила глобальные потери льда на Земле. Оказалось, что с 1994 по 2017 годы планета потеряла 28 трлн т - это эквивалентно покрову толщиной 100 м на территории всей Великобритании, сообщает "МИР24".

Авторы подчеркнули, что решили исследовать не отдельные участки, а весь лед, который исчезает на Земле. Этот анализ стал первым в своем роде. Они охватили полярные ледяные щиты в Гренландии и Антарктиде, шельфовые ледники, плавающие вокруг Антарктиды, морские льды, дрейфующие в Северном Ледовитом и Южном океанах, а также 215 тыс. горных ледников.

Ученые установили, что скорость потери льда заметно возросла. Если в начале 1990-х она составляла 0,8 трлн т в год, то в 2017 - уже 1,3 трлн. В целом, за 23 года скорость таяния увеличилась на 65%.

Каждый изученный регион утратил значительное количество льда, но основные потери пришлись на морской лед в Арктике (7,6 трлн т) и антарктические шельфовые (плавучие) ледники (6,5 трлн т). Чуть более половины (58%) потерь льда пришлось на северное полушарие, а остальная часть (42%) - на южное.

Ученые подтвердили, что таяние связано с глобальным потеплением. Начиная с 1980-х годов, атмосфера нагревалась на 0,26, а океан - на 0,12 градусов Цельсия в десятилетие.

Арктические морские льды и горные ледники таяли в основном из-за нагрева атмосферы, а антарктические рушились из-за роста температур в океане. На Гренландский щит оказали влияние оба этих фактора.

Ученые рассказали, что таяние льда пошло по наихудшему сценарию, и уже в этом столетии мы можем увидеть разрушительные последствия, в том числе затопление прибрежных территорий, городов и природных зон. Как показало исследование, повышение уровня моря всего на 1 см угрожает оставить без крова миллион человек.-0-