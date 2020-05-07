Глобальный план ООН по борьбе с коронавирусом потребует $6,7 млрд

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация глобального гуманитарного плана ООН по борьбе с коронавирусом в развивающихся странах, запущенного в конце марта, потребует $6,7 млрд. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, сообщает ТАСС.

Изначально в плане, который предполагает помощь в том числе Афганистану, Венесуэле, Ираку, Ирану, Ливии, Сирии и Украине речь шла о $2 млрд.

"Пандемия бьет по всем нам. Но наиболее разрушительными последствия будут для самых бедных стран. Пока мы не примем своевременные меры, нам следует быть готовыми к усилению конфликтности, росту голода и бедности", - заявил Марк Лоукок.

Обновленный план также включает точечную помощь, в том числе продовольственную, Бенину, Джибути, Зимбабве, Либерии, Мозамбику, Пакистану, Сьерра-Леоне, Того и Филиппинам. По словам Марка Лоукока, жители этих стран уже столкнулись с падением доходов, сокращением рабочих мест, нехваткой продовольствия, ростом цен.

Предполагается доставка средств медицинского назначения. Также планируется оснащение лагерей временного размещения сантехническими установками для мытья рук, готовятся информационные кампании для разъяснения методов защиты от заражения. Будут запущены авиамаршруты и транспортные хабы в Африке, Азии и Латинской Америке для доставки гуманитарных работников в те регионы, которые в них нуждаются больше всего. План реагирования будет реализовываться агентствами ООН и международными неправительственными организациями.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.-0-