Глобальный режим ЧС из-за коронавируса ВОЗ пока не отменяет

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оставила в силе режим глобальной ЧС в связи с коронавирусом. Об этом заявил 1 мая на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

"Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения", - отметил глава ВОЗ по итогам заседания комитета ВОЗ по ЧС, прошедшего в режиме телеконференции 30 апреля.

Гебрейесус добавил, что следующее заседание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации с связи с коронавирусом будет созвано в течение 90 дней.

Режим ЧС действует с 30 января.-0-