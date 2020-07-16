Глубина вызванного пандемией кризиса в России оказалась очень серьезной - Путин

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин заявил, что глубина вызванного пандемией коронавируса кризиса в России оказалась очень серьезной, сообщает ТАСС.

"Глубина кризиса оказалась очень серьезной, а его негативные последствия - ощутимыми для граждан", - сказал Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету РФ на 2021 год и на плановый период 2022-го и 2023 годов.

Владимир Путин указал на необходимость восстановить уровень занятости в РФ. "Сейчас самая главная наша задача экономической политики - восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи", - заявил российский лидер.

По его словам, многие предприятия, компании уже вернулись к нормальному режиму работы: отменяют неполный рабочий день, возвращают сотрудников из вынужденных отпусков. "Однако численность безработных пока остается высокой. На сегодняшний день в службах занятости зарегистрировано около 3 млн человек", - констатировал президент РФ.

Он также заявил, что пандемия коронавируса и связанные с ней вынужденные ограничения заморозили глобальную экономику. "В большинстве стран остановились многие производства, стройки, упали обороты торговли и сферы услуг, - пояснил Владимир Путин. - До критического уровня кое-где выросла и безработица".

Говоря о России, Владимир Путин напомнил, что в апреле ВВП страны сократился на 12%, а в мае - на 10,9%. По мере выхода из режимов ограничений, экономическая активность в России постепенно восстанавливается.-0-