Годовая инфляция в странах Балтии достигла пиков со времен кризиса 2008 года

20 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Годовая инфляция в странах Балтии достигла пиков, невиданных со времени произошедшего более 10 лет назад международного финансового кризиса, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

По итогам ноября годовая инфляция в Литве была самой высокой среди трех стран Прибалтики и достигла 9,2%. В Латвии потребительские цены в годовом выражении выросли на 7,5%, в Эстонии - на 8,8%, свидетельствуют данные национальных статистических служб.

В целом в еврозоне потребительские цены в ноябре 2021 года выросли на 4,9% относительно того же месяца 2020 года, свидетельствуют данные Евростата. Это максимальный показатель с июля 1991 года. В октябре годовая инфляция в еврозоне составляла 4,1%. Данные за ноябрь совпали как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя, в прошлом месяце выросли на 2,6% в годовом выражении после повышения на 2% месяцем ранее.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 2,2% после роста на 1,9% в октябре. Рост цен на энергоносители ускорился до 27,5% после роста на 23,7% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 2,7%.

Самая низкая инфляция в годовом выражении в ноябре наблюдалась на Мальте (2,4%), в Португалии (2,6%) и Франции (3,4%). В Германии годовая инфляция ускорилась до 6% с 4,6% в октябре, во Франции - до 3,4% с 3,2%, в Италии - до 3,9% после 3,2%, в Испании - до 5,5% с 5,4% месяцем ранее.-0-