Гольфстрим и другие течения в Северной Атлантике максимально замедлились - ученые

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские климатологи выяснили, что Гольфстрим и другие компоненты "конвейера течений" в Северной Атлантике вышли на минимум активности, который не наблюдался на протяжении тысячи лет или даже более. Их ослабление может привести к похолоданию климата в Европе и Америке. Заявление пресс-службы Потсдамского института изучения климата (PIK) цитирует ТАСС.

"Мы выяснили, что круговорот течений в Атлантике оставался стабильным до середины XIX века, когда завершился малый ледниковый период. С тех пор он начал слабеть, темпы чего ускорились в середине XX века. Если глобальное потепление продолжится, то система Гольфстрима ослабеет еще на 34-45% к концу столетия, что может вызвать полную остановку "конвейера течений", - заявил профессор Потсдамского университета (Германия) Штефан Рамшторф, чьи слова приводит пресс-служба PIK.

Ученые называют "конвейером" систему взаимосвязанных глубинных течений, которые переносят воду фактически по всему Мировому океану. Он существует благодаря тому, что уровень солености и температуры воды в разных уголках Мирового океана заметно различается, что заставляет огромные массы воды "путешествовать" от экватора к полюсам, перенося с собой тепло и энергию.

Уровень солености зависит от количества осадков и интенсивности испарения, поэтому вода у экватора и у полюсов содержит меньше соли, чем в тропиках и в умеренных широтах. Более пресная и тяжелая вода остывает у полюсов, погружается на глубину и отправляется обратно к экватору, где нагревается, поднимается, после чего круг замыкается.

Климатологи полагают, что в прошлом этот круговорот течений работал не так, как сегодня, с чем может быть связано существование ледникового периода, начавшегося примерно 2,6 млн лет назад. По мнению многих исследователей, в то время "конвейер течений" в Атлантике был сильно ослаблен или вообще перестал существовать, что привело к замерзанию полюсов планеты и наступлению ледников на умеренные широты.

Расчеты современных ученых показали, что Гольфстрим и прочие течения в Северной Атлантике слабеют уже более 150 лет, что потенциально связано и с природными колебаниями климата, и с тем, как человечество начало влиять на температурный режим Земли после начала эры индустриализации. Если "конвейер течений" остановится, это радикально изменит климат планеты.-0-